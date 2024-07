Reprodução/SSPDS Passageiro perde relógio de R$ 100 mil em raio-x no aeroporto de Fortaleza, e item é achado em João Pessoa

Um relógio de luxo, avaliado em R$ 100 mil, foi esquecido durante a revista do raio-x no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, no Ceará. O dono do acessório acionou as autoridades após notar a ausência dele. O item havia sido encontrado por outro passageiro em João Pessoa, e foi devolvido ao dono na última sexta-feira (5).

A restituição do relógio de luxo foi realizada pela Polícia Civil, na Delegacia do Aeroporto de Fortaleza. O dono mora nos Estados Unidos e estava embarcando de Fortaleza para São Paulo quando esqueceu o acessório no dia 1º de julho.

O extravio foi registrado por meio de um Boletim Eletrônico de Ocorrência (BEO), na Delegacia Eletrônica (Deletron). O dono solicitou a busca das gravações das câmeras de segurança para identificar o paradeiro do relógio.

A partir das imagens, a Delegacia do Aeroporto conseguiu identificar quem havia pegado o acessório de luxo. A pessoa devolveu o acessório dentro do prazo legal de 15 dias e por isso não responderá criminalmente.

Objetos encontrados no aeroporto ou demais locais devem ser entregues à polícia, pois a apropriação de bem perdido ou esquecido pelo dono sem restituição é crime previsto no artigo 196 do Código Penal Brasileiro.

