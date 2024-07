Divulgação/Gavião Peixoto Gavião Peixoto é a melhor cidade para se viver no Brasil, segundo o Índice de Progresso Social (IPS)

A cidade de Gavião Peixoto (SP) foi eleita a cidade com maior qualidade de vida do país, segundo dados do Índice de Progresso Social (IPS). O local fica a cerca de 300 quilômetros de São Paulo, tem menos de 30 anos e tem um polo aeroespacial importante da Embraer.

Gavião Peixoto era um distrito de Araraquara e foi elevada à categoria de município em dezembro de 1995. Hoje, abriga 4.700 munícipes, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A cidade tem bons índices em diversos âmbitos sociais. 98,7% dos jovens entre 6 e 14 anos estão nas escolas, segundo o IBGE. Além disso, 86,22% da população está ocupada em alguma atividade, com renda média de R$ 6,3 mil.

O principal motor econômico da cidade está relacionado à cana e à plantação de laranja. Segundo a prefeitura, "a cultura de laranja responde por 53% da economia e a cana-de-açúcar por mais 38%".

Além disso, a economia da cidade é movimentada pela segunda sede da fábrica da Embraer, inaugurada em 2001. Há a expectativa que ela entregue seis aeronaves KC-390 Millenium, um dos principais produtos de defesa da Força Aérea brasileria, ainda em 2024.

Estudo IPS Brasil

A pesquisa considera três dimensões para elaborar o ranking: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. Os indicadores variam entre água e saneamento, moradia, segurança pessoal, acesso à informação, inclusão social e acesso à educação especial.

Confira o ranking e a pontuação das 10 melhores cidades para se viver no país, segundo o IPS Brasil:

Gavião Peixoto (SP) - 74,49

Brasília (DF) - 71,25

São Carlos (SP) - 70,96

Goiânia (GO) - 70,49

Nuporanga (SP) - 70,47

Indaiatuba (SP) - 70,47

Gabriel Monteiro (SP) - 70,42

Águas de São Pedro (SP) - 70,37

Jaguariúna (SP) - 70,29

Araraquara (SP) - 70,22

Veja fotos de Gavião Peixoto:

Gavião Peixoto tem origem no início do século passado Reprodução O município recebe, desde 2001, um investimento relevante da Embraer, que construiu uma unidade de produção por lá Reprodução Cidade produz recursos de defesa da Força Aérea Brasileira Reprodução Sobre os níveis de acesso à moradia, o município obteve quase a pontuação máxima Reprodução A população é de 4.700 habitantes, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Reprodução A cidade fica a cerca de 300 quilômetros de São Paulo Reprodução





