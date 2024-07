Reprodução Suspeitos em moto batem em carro durante perseguição policial na Zona Leste de SP

Durante uma perseguição policial em São Paulo, dois jovens que fugiam de moto dos agentes bateram em um carro em um cruzamento. As imagens de câmera de segurança mostram que um deles chega a "voar" com o impacto da colisão.

Assista:

O caso aconteceu na noite da sexta-feira (5), na Rua Antônio Thadeo em Lajeado, na Zona Leste da capital paulista.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, os dois ocupantes da moto se recusaram a obedecer a ordem de parada dada pela equipe da PM que fazia um patrulhamento na região.

"Após breve acompanhamento, ocorreu uma colisão entre a moto e um outro carro. Ambos foram socorridos ao Hospital Geral de Guaianazes”, afirma nota da pasta.

Um dos jovens tinha 18 anos e foi detido. O outro, de 16, foi apreendido e, após a alta médica, foi liberado para a mãe.

A ocorrência foi registrada receptação e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 50º Distrito Policial (Itaim Paulista), que requisitou perícia.

