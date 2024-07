Reprodução/Instagram Marina Mamede morreu aos 34 anos

A influenciadora e ativista Marina Mamede morreu nesta sexta-feira (5), aos 34 anos, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais . A informação foi confirmada por familiares e amigos da mulher neste sábado (6). Marina deixa três filhos pequenos. A causa da morte ainda é desconhecida.

A morte de Marina aconteceu no bairro Nossa Senhora do Rosário. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) anunciou que agentes foram ao local, enquanto o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) .

"A PCMG esclarece que a perícia oficial esteve no local realizando os levantamentos necessários à investigação. Tão logo seja possível, outras informações serão divulgadas", disse.

Marina se tornou conhecida após se manifestar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e defender pautas de esquerda nas eleições de 2022.

Através das redes sociais, o deputado federal André Janones (Avante-MG) lamentou a morte da influenciadora.

"Recebi com muita tristeza a notícia da partida da Marina Mamede, que foi covardemente perseguida por suas posições políticas. Que Deus a receba em sua infinita misericórdia e conforte o coração da família. Sua contribuição em 2022, na batalha pela democracia jamais será esquecida e diante da finitude da vida, te tornará eterna em nossas lembranças. Descanse em paz!", disse Janones.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .