Reprodução Festival Hare Krishna na Avenida Paulista em 2023

A cidade de São Paulo vai receber, no próximo domingo (14), o festival Festival Ratha Yatra 2024, organizado pelo Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, instituição vinculada ao Movimento Internacional pela Consciência de Krishna (International Society for Krishna Consciousness - ISKCON). O evento, que acontece na Avenida Paulista, terá distribuição gratuita de almoço vegetariano.

A concentração será na Praça do Ciclista, com o desfile das divindades de Jagannatha, Subhadra e Baladeva, e termina no Club Homs, onde haverá a distribuição gratuita das refeições, além de diversas atrações.

Confira o cronograma:

13h45: Recepção das Deidades com Krishna Bandhu

14h15: Almoço gratuito com discotecagem de Kulasheraka Dasa

14h45: Apresentação de Dança Odissi com Govinda Vallabha dd e Ladli Radhika dd

15h15: Kirtana e despedida de Jagannatha, Subhadra e Baladeva

15h30 Apresentação do Gurunkula Dominical e do grupo Gokula Vasis

16h30: Apresentação musical com a banda De: Idade

17h: Solenidade e agradecimentos

Festival Hare Krishna

O festival reúne anualmente devotos e devotas de diversas regiões do Brasil. Em todo o país existem um total de 37 templos vinculados ao Movimento Hare Krishna.

O Movimento Hare Krishna organiza esse festival há décadas em várias cidades, como Londres, Paris e Nova York. O Ratha Yatra também é conhecido como festival das carruagens, celebrado anualmente na cidade de Jaganata Puri, na Índia.

É a segunda vez que o evento acontece em São Paulo - a primeira foi no ano passado, quando reuniu cerca de 3 mil pessoas na Avenida Paulista.

O Ratha Yatra comemora o retorno do Senhor Jaganatha, uma das formas do Senhor Krishna, a Vrindavan, o local onde Krishna passou seus melhores momentos de infância. Na Índia, milhares de devotos acompanham em procissão três enormes carruagens pelas ruas da cidade, que levam Jaganatha, Balabhadra (seu irmão mais velho) e Subhadra (sua irmã mais nova) até o Templo Gundicha.

O nome Jaganatha significa Senhor do Universo e sua imagem consiste em um pilar de madeira com grandes olhos e cabeça que se fundem com o peito.

