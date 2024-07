Divulgação: Defesa Civil Destroços do ônibus

Um menino de 2 anos perdeu a mãe e mais sete parentes no acidente de ônibus que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (5) em Itapetininga , no interior de São Paulo. A criança e um tio dela estão entre as vítimas feridas e ambos foram encaminhados para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, segundo informações do SBT News.

Além da mãe, a criança perdeu quatro tios, um casal de bisavós e um primo de sete anos. A informação inicial é que a família do garoto foi a responsável por organizar a viagem e contratar o ônibus, que ia rumo a Aparecida.

O pai da criança também estava no ônibus. Ele sofreu um trauma na região das pernas e foi levado para outro centro médico.

Segundo a assessoria do hospital, o menino sofreu um machucado no pé esquerdo que pode levar à amputação. Além disso, sofreu escoriações pelo rosto e ralados pelo corpo. A equipe médica fará uma tomografia para avaliar melhor o caso.

O tio, por sua vez, não precisou de atendimento especializado.

Acidente

O acidente deixou dez mortos. Outras cinco pessoas ficaram gravemente feridas, 24 com ferimentos leves e 12 moderados, segundo a Artesp. No total, eram 52 passageiros, segundo o Bom dia SP, programa da Rede Globo.

O ônibus, da empresa Onix Turismo, saiu da cidade de Itapeva. Segundo o motorista, o veículo bateu em um pilar de um viaduto devido a um pane mecânico.

Acidente de ônibus Reprodução: Artesp Via interditada no trecho do acidente Reprodução: TV TEM Destroços do ônibus Divulgação: Defesa Civil Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (5) Reprodução: TV TEM

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .