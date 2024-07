Reprodução: Polícia Civil Corpo foi encontrado por cães e militares do Corpo de Bombeiros

Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (4) em Uberaba, suspeito de matar e ocultar o cadáver da namorada, de 31 anos, na zona rural do município. Ele havia dito que a mulher tinha desaparecido, mas uma câmera de segurança flagrou o momento que o suspeito colocava um saco de lixo dentro de um caminhão, onde os investigadores suspeitam que estava o corpo de Fiama da Silva Bento.

Fiama estava desaparecida desde 22 de junho. A família registrou o desaparecimento no dia 26 de junho.

Segundo a Polícia Civil, família da vítima desconfiou das circunstâncias do desaparecimento de Fiama, uma vez que o então namorado avisou os parentes do sumiço da mulher no dia 26 de junho e disse que ela não retornava para casa desde 21 de junho.

Pelas câmeras dos vizinhos, a equipe da Delegacia Regional de Uberaba, responsável por investigar crimes contra a vida, confirmou que a mulher entrou em sua casa em 22 de junho, contradizendo a história contada pelo suspeito. Mais tarde, o homem foi visto jogando um saco preto em uma caçamba de caminhão que pertence ao seu local de trabalho.









Corpo encontrado

Na manhã de quinta-feira (4), o corpo de Fiama foi achado próximo a uma mata no zona rural, por cães e militares do Corpo de Bombeiros do Pelotão de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (Pbresc).

A Polícia Civil pediu à Justiça o mandado de prisão temporária do suspeito.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.