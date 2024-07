Reprodução: Arquivo pessoal Prints das conversas entre o conselheiro e o adolescente

Alguns prints de conversas por aplicativo mostram que um conselheiro tutelar, suspeito de assediar um adolescente de 17 anos, convidando o estudante para a sua casa e oferecendo dinheiro ao jovem. O caso aconteceu em Murici, interior de Alagoas.

Segundo a denúncia, o homem teria proposto ter relações sexuais com o estudante. O conselheiro trabalhava como coordenador pedagógico na escola onde o adolescente estuda.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), ao ser investigado, o homem foi afastado do cargo de coordenador, mas ainda segue como conselheiro tutelar no município.







As mensagens

A conversa aconteceu pelo Instagram. O conselheiro tutelar convidou o jovem para a sua casa para beber, usou um emoji e acrescentou um "você sabe", ele pediu ainda para o adolescente convidar um amigo. O estudante negou o convite.

Mesmo com o não do jovem, o conselheiro insiste e diz que paga bem, ele chega a oferecer R$ 100, e depois sobe o valor para R$ 150.



"Ele me encarava, começava a olhar para mim e começava a conversar comigo: 'Oi, meu jovem'. E começava com aqueles papinhos. Assim que eu larguei, cheguei em casa e fui mexer no celular e tinha uma solicitação para segui-lo de de volta. Aí eu 'dei a ideia' e era ele. Quando eu penso que não, ele começou a dar em cima de mim", disse o adolescente ao g1.



O caso foi denunciado à polícia, ao Conselho Tutelar do Município e à direção da escola. Segundo a família, o conselheiro passou a fazer ameaças após as denúncias.

"Ele é influente na cidade, tem familiar com cargo de confiança na prefeitura, postou foto com a promotora da Ministério Público elogiando ele um dia após a denúncia ter sido feita. Não é à toa que ele está no cargo há 20 anos", disse o tio do adolescente ao g1.

