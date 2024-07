Divulgação: Governo do RS Centro Humanitário de Acolhimento, o Recomeço, em Canoas

Após a tragédia do Rio Grande do Sul que deixou milhares desabrigados e centenas de mortos por causa das chuvas, a primeira "cidade provisória" do estado será inaugurada nesta quinta-feira (4), em Canoas. O espaço fica próximo à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) e foi criado para proporcionar um novo início para famílias que perderam suas casas.

Canoas é o município que teve mais óbitos decorrentes das enchentes, somando 31 mortos.



No evento de inauguração, estarão presentes o governador, Eduardo Leite (PSDB), e do vice-governador e coordenador do projeto, Gabriel Souza (MDB), além dos secretários de Estado, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), e representantes das entidades parceiras e das empresas doadoras.



O "Centro Humanitário de Acolhimento (CHA) - Recomeço" dispõe de 126 unidades habitacionais, cedidas pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). O local tem capacidade de acolher cerca de 630 pessoas.

No município de Canoas, haverá dois centros de acolhimentos, que, juntos, terão capacidade para receber até 1,7 mil moradores. Um deles está localizado na avenida Guilherme Schell, n° 10.470, na altura da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em um espaço alugado pela prefeitura.

Haverá ainda mais três (CHAs) em Porto Alegre. Um será na Zona Norte, no estacionamento do Complexo Cultural Porto Seco, no bairro Santa Rosa de Lima, além do Vida Centro Humanístico, localizado na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. O último será na Zona Sul, que ficará no Centro de Eventos Ervino Besson, no bairro Vila Nova.





Como é a estrutura da habitação?

A "cidade provisória" tem 17,5 m² (2,83 metros de altura, 5,68 de comprimento e 3,32 de largura), pesa 140 kg e possui porta, quatro janelas, quatro espaços de ventilação e sistema simples de iluminação.

As paredes e o teto são de espuma poliolefina, um material isolante rígido à prova d’água e com propriedades que protegem do sol e do calor. Esse tipo de estrutura é sustentada por um aço que é fixado ao chão por ganchos que funcionam como âncoras.

A habitação suporta ventos de até 101 km/h e chuva leve e tem pintura com proteção contra radiação solar;



O Centro Habitacional possui ainda fraldário, cozinha comunitária, lavandeira, centro de convivência e espaço kids.



