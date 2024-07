Reprodução Homem tinha sido pego pelo mesmo motivo em maio deste ano

Um passageiro chinês foi detido por transporte ilegal de ouro. A detenção foi nesta quinta, 4, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Foram encontrados seis quilos de ouro divididos em 17 barras. O metal, protegido por fita isolante, estava dentro de embalagens de café.

Como ouro foi encontrado?

As malas já tinham sido despachadas e os objetos não foram vistos de primeira, apenas depois, em revista da Polícia Federal.

O ouro não fora declarado e nem havia documentação para transporte. O homem foi preso em flagrante pela “usurpação de bens da União”, crime econômico.

O crime parece ser reincidente, pois em maio, o mesmo homem foi encontrando com um quilo não declarado de ouro em Foz do Iguaçu - PR.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp