Um homem de 46 anos identificado como Eujaique José Pereira foi preso nesta terça-feira (2º) em Teresópolis, no Rio de Janeiro, suspeito de matar a ex-esposa e três familiares dela. Segundo o delegado Márcio Duburgas, Pereira não aceitava o fim do relacionamento. As informações são do UOL.

A chacina aconteceu em uma fazenda onde os familiares estariam acolhendo a mulher, no último domingo (30). O corpo dos familiares foi encontrado na casa, enquanto o da ex-esposa estava em um rio próximo à fazenda.

Outros crimes

Eujaique foi encontrado na madrugada de terça-feira na Estrada do Parque do Imbuí. De acordo com as autoridades, ele já tinha outras passagens pela polícia, por crimes contra a fauna, porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado.

Segundo o delegado, o suspeito deve responder pelos crimes de feminicídio e três tipos de homicídio. Se somadas, as penas podem alcançar 120 anos de prisão.

