Polícia Civil/Rio Grande do Sul Cocaína apreendida em Canoas (RS)

A maior apreensão de cocaína da história da Polícia Civil do Rio Grande do Sul ocorreu em Canoas nesta segunda-feira (1º), após uma investigação de oito meses sobre o tráfico de drogas na cidade. A operação, realizada pela 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico, resultou na apreensão de meia tonelada da droga, avaliada em R$ 15 milhões, que seria destinada ao mercado local.

Durante a ação, um homem foi detido em flagrante e outros dois foram levados para interrogatório na delegacia. O indivíduo preso possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, e as autoridades continuam investigando para identificar outros envolvidos no caso.

A cidade de Canoas, com cerca de 50 mil habitantes no bairro Mathias Velho, está passando por um processo de reconstrução após a recente enchente que afetou o estado. O nível baixo do rio dos Sinos expôs pilhas de móveis, colchões e outros objetos nas ruas, enquanto operações de limpeza estão em curso.

O delegado Gabriel Borges explicou que a investigação começou após informações sobre uma parceria entre organizações criminosas de Porto Alegre e Canoas, que planejavam trazer uma grande quantidade de drogas para o Rio Grande do Sul aproveitando a situação caótica causada pelas enchentes de maio.

Os imóveis no bairro Mathias Velho, afetado pelas inundações, foram identificados como locais de armazenamento da cocaína. A droga foi descoberta durante a vistoria do segundo imóvel alvo da operação, enquanto os suspeitos foram encontrados em outras residências e em um veículo nas proximidades.

"O trabalho é resultado da estratégia de enfrentamento às organizações criminosas e do combate ao narcotráfico, sempre buscando a descapitalização do crime organizado e responsabilização criminal de lideranças do tráfico de drogas", disse o delegado Alencar Carraro, diretor de Investigações do Narcotráfico da Polícia Civil.



