Reprodução: TV Globo Acidente deixou uma pessoa morta

Ao ter um mal súbito, um motorista de carro perdeu o controle do veículo, invadiu um canteiro central de uma avenida da Zona Sul de São Paulo e atropelou duas mulheres. Uma das vítimas morreu no local, a outra foi ferida e levada a um hospital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu por volta das 7h desta segunda-feira (1º) na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, no Brooklin, Zona Sul de São Paulo.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. Veja:



As imagens mostram o momento em que o Jeep Renegade branco fica sobre o canteiro após ter atropelado as vítimas. O veículo ainda atravessa a avenida e para próximo a um poste.



Carro Jeep envolvido no acidente Reprodução: TV Globo Policiais atendendo a ocorrência de atropelamento na Berrini Reprodução: TV Globo





Segundo a PM, o motorista foi socorrido por uma ambulância, que o levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Vila Mariana para ser atendido. Ele tem 44 anos e o estado de saúde ainda não foi informado.

A mulher que sobreviveu foi levada de ambulância para o Hospital Albert Einstein. O estado de saúde dela também não foi divulgado.

Como houve morte, a Polícia Civil deverá investigar as causas e eventuais responsabilidades pelo atropelamento. A mulher que veio a óbito tinha 34 anos e trabalhava na região.

