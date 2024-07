Reprodução: Flipar Elon Musk, dono do X

O bilionário Elon Musk, proprietário da rede social X, criticou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), por suas decisões judiciais que ordenam a remoção de conteúdos ou perfis da plataforma.

Musk compartilhou um comunicado oficial da rede social em seu perfil, onde o departamento para Assuntos Governamentais Globais de X relatou que Moraes exigiu a exclusão de publicações críticas a um político brasileiro, impondo um prazo considerado irrazoável de duas horas para cumprimento da decisão.

Embora não tenha mencionado o nome do político em questão, a referência foi ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Moraes multou a X em R$ 700 mil por não remover posts considerados ofensivos ao parlamentar, após determinar o bloqueio de uma conta e a retirada de sete postagens da usuária, com ameaça de multa diária de R$ 100 mil.

Elon Musk adicionou à legenda do post: "A lei violando a lei". Em abril, o empresário já havia acusado Moraes de promover censura no Brasil e manifestou sua intenção de não acatar decisões judiciais que restrinjam o acesso a perfis na rede social. Musk também foi incluído no inquérito das milícias digitais do STF, conduzido por Moraes.

The law is violating the law https://t.co/qCdeJfWwFa — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2024





O UOL tentou contato com a assessoria de imprensa do STF para comentários adicionais, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.