O avanço de uma forte frente fria deve deixar os próximos dias com mais cara de inverno . Segundo a Climatempo, haverá uma grande queda nas temperaturas, que será sentida em praticamente todo o país, mas principalmente em seis capitais.

Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul irão sentir o frio mais intenso nos próximos dias, que deve durar até a próxima terça-feira (2).

O frio ocorre após um período de dias quentes desde o dia 5 de maio, com a umidade do ar muito baixa, registrando níveis abaixo de 20%.

"De modo geral, as temperaturas já começam a baixar a partir de amanhã, no Rio Grande do Sul, e o frio dura até terça-feira. O pico de frio deve acontecer entre domingo e segunda", explica Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima pode chegar a 2°C em Porto Alegre e 3°C em Curitiba no domingo (30). Já na segunda (1), a previsão é de mínima de 10°C em São Paulo, 15ºC no Rio e de 16°C em Cuiabá.



A onda de frio deve ser mais rigorosa no Sul, de acordo com informações da Climatempo. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, o ponteiro pode chegar a -8ºC.



Após o inverno, meteorologistas alertam que novas ondas de calor podem acontecer ainda este ano, dado que os meses de agosto e setembro tendem a ter temperaturas muito acima da média.

