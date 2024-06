Agência Brasília Ação Contra o Frio: GDF oferece abrigo e agasalho a pessoas em situação de rua

A primeira frente fria do inverno , que começou na semana passada, chegará ao Brasil neste domingo (30). De acordo com o site Climatempo, diversas cidades sofrerão com quedas abruptas de temperatura.

A capital de São Paulo, cidade mais populosa do país, por exemplo, tem previsão de máxima de 15ºC e pode registrar o dia mais frio do ano. Já no Rio de Janeiro, a expectativa é que o termômetro chegue apenas até 21ºC.

A onda de frio deve ser mais rigorosa no Sul, de acordo com informações do Climatempo. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, o ponteiro pode chegar a -8ºC. A capital que mais sofrerá com a frente fria será Curitiba, com mínima de 2ºC no domingo.

Outras partes do Brasil também têm previsão de temperaturas baixas. Esse é o caso de Campo Grande, por exemplo, que terá máxima de 17ºC no domingo.

O Climatempo estima que os efeitos da frente fria continuem sendo sentidos na próxima segunda-feira.

Previsão para o domingo (30):

- Porto Alegre: min 10ºC e máx 16ºC

- Florianópolis: min 7ºC e máx 13ºC

- Curitiba: min 2ºC e máx 14ºC

- São Paulo: min 11ºC e máx 15ºC

- Rio de Janeiro: min 16ºC e máx 21ºC

- Campo Grande: min 11ºC e máx 17ºC

