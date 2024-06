Reprodução PM atirou em funcionário de frigorífico

Um incidente envolvendo um entregador e um sargento da Polícia Militar resultou em tiros e um funcionário ferido na manhã de quarta-feira (26), na Avenida Rui Barbosa, no Bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora (RJ). O episódio teria sido desencadeado após uma disputa acirrada por uma vaga de estacionamento.

Nas imagens capturadas do incidente, o sargento da PM, vestindo blusa cinza e sem farda, aparece próximo a um caminhão frigorífico, carregando sacolas. Em um momento posterior, um dos trabalhadores do frigorífico se aproxima da direção onde o policial se encontrava.

Logo em seguida, o funcionário retorna à cabine do veículo, pega um objeto identificado pela PM como um facão de açougueiro, que não é mais visível nas imagens. Ao mesmo tempo, o carro do sargento é visto seguindo atrás do caminhão, fora do campo de visão da câmera.

Pouco depois, o outro funcionário retorna ao local, aparentemente para verificar o que havia ocorrido, e ambos começam a correr. O policial é visto com a mão na cintura.

Segundo relatos do major Jean Michel Costa do Amaral, o sargento teria usado sua arma particular em autodefesa após se sentir ameaçado pelo funcionário armado com o facão. O confronto resultou em ferimentos graves para um dos trabalhadores, que foi socorrido por uma viatura da PM e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde passou por cirurgia. Até o momento, seu estado é considerado estável pela empresa onde trabalha, a Fripai.

O sargento foi conduzido à delegacia e sua arma foi apreendida. O facão supostamente utilizado pelo funcionário também foi recolhido pela corporação como parte das evidências.

Conforme informações adicionais da PM, o funcionário envolvido tem histórico criminal, incluindo passagens por tráfico de drogas e lesão corporal. A Fripai emitiu uma nota informando que está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos.

Assista ao vídeo:



