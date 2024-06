Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

O mês de julho chegará acompanhado por uma frente fria de origem polar e previsão de chuvas acima da média em algumas regiões do Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . Ao mesmo tempo, espera-se um aumento das temperaturas na parte centro-norte do país.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste:



Tempo quente e seco predominante, com possibilidade de uma frente fria avançar sobre o Sudeste, provocando chuvas, especialmente no litoral paulista. Previsão também indica chuvas fracas no sul do Mato Grosso do Sul.

Região Sul:

Expectativa de chuvas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no centro-sul do Paraná, acompanhadas por ventos fortes e possibilidade de queda de granizo. Alerta de perigo emitido para algumas áreas de Santa Catarina nesta quinta-feira, dia 27.

Região Norte:

Semana com pancadas de chuvas devido ao calor e alta umidade. Afetarão áreas do noroeste do Amazonas e do Pará, além dos estados de Roraima e Amapá.

Região Nordeste:

Chuvas esperadas no leste da região e pancadas de chuvas no litoral nordestino. No interior, o clima deve permanecer quente e sem chuvas significativas.

Além disso, nas áreas mais secas, como parte das regiões Centro-Oeste e Sudeste, sul da Região Norte, interior do Nordeste e oeste do Sul, o Inmet alerta para os riscos da baixa umidade do ar, aumentando o perigo de queimadas, incêndios florestais e ocorrência de doenças respiratórias.



Expectativa de temperaturas abaixo da média no Sul e Sudeste, com possibilidade de geadas em áreas de maior altitude devido à entrada de massas de ar frio.

