Inmet Previsao de quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para o Sul nesta quarta-feira (26), há um alerta de "Perigo Potencial" devido a tempestades que podem afetar Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, especialmente nas áreas serranas e no litoral.

Na região Sudeste, há previsão de acumulado significativo de chuvas, com destaque para o litoral paulista e sul fluminense, onde também foi emitido um alerta de "Perigo Potencial". Em São Paulo, pode haver chuvas de até 50 mm por dia, com baixo risco de alagamentos e deslizamentos em áreas vulneráveis.

No Centro-Oeste e Nordeste, uma área de baixa umidade continua a influenciar o clima. Nove estados estão sob alerta amarelo, indicando "Perigo Potencial", incluindo Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e pequenas áreas de Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. O alerta deve se encerrar até esta noite.

Na região Centro-Oeste, o clima permanece quente e seco, com possíveis chuvas fracas a moderadas no sul de Mato Grosso do Sul. Já no Nordeste, prevê-se chuvas na faixa leste, com possíveis pancadas no litoral nordestino.

No Norte, há expectativa de chuvas intensas em áreas do noroeste do Amazonas e do Pará, além de Roraima e Amapá, devido ao calor e alta umidade. Em outras partes, como Tocantins, Rondônia, sul do Pará, Amazonas e leste do Acre, o tempo permanece estável, sem previsão de chuvas.

