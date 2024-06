Reprodução Casal branco prende filhos negros adotados em celeiro e força trabalho escravo





Um rico casal branco da Virgínia Ocidental, nos EUA, forçou os seus filhos negros adotados a trabalhar como escravos e a dormir em um celeiro, de acordo com o MetroNews.

Donald Ray Lantz, de 63 anos, e Jeanne Kay Whitefeather, de 62 anos, se declararam inocentes de mais de uma dúzia de novas acusações nesta terça-feira (25). Os dois adolescentes foram encontrados trancados em um galpão em ruínas com roupas surradas.

O casal foi preso pela primeira vez em outubro, depois que um exame levou à descoberta dos cinco filhos adotivos do casal – de 6, 9, 11, 14 e 16 anos – vivendo em condições deploráveis em sua propriedade em Sissonville.

A acusação, que a juíza do condado de Kanawha, Maryclaire Akers, disse ser uma das piores que ela já viu, alega que as crianças adotadas foram forçadas a trabalhar nas terras agrícolas do casal por conta de sua cor.

O casal enfrenta inúmeras acusações, incluindo tráfico humano de um filho menor, utilização de um filho menor em trabalho forçado e negligência infantil, criando um risco substancial de lesões corporais graves ou morte.

A polícia encontrou um garoto de 14 anos e uma garota de 16 anos trancados no galpão. Dentro dele havia um pequeno banheiro químico, mas sem luz ou água corrente. Um dos adolescentes disse à polícia que eles ficaram trancados no celeiro por 12 horas quando foram alimentados pela última vez.

Os dois disseram que o casal os obrigou a dormir no chão de concreto, sem colchão. Ambos usavam roupas sujas e cheiravam a odor corporal, de acordo com informações da polícia local. A menina usava sapatos, enquanto o menino de 14 anos tinha “feridas abertas nos pés descalços”.

As crianças descreveram abusos contínuos na casa de West Virginia e na outra residência de seus pais no estado de Washington. Os promotores também disseram ter evidências de que o casal se mudou de Washington depois que souberam que estavam sob investigação por abuso e negligência.