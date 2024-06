Reprodução/TV Globo Inspetores na pista do aeroporto Santos Dummont

O Aeroporto Santos Dumont, localizado no Centro do Rio de Janeiro, teve suas operações de pousos e decolagens suspensas por cerca de dez minutos na manhã desta quarta-feira (26), após um avião colidir com uma ave durante o pouso.

As atividades foram interrompidas às 8h08 e foram retomadas às 8h19 após o procedimento de inspeção e limpeza na pista, segundo comunicado da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), responsável pela administração do aeroporto.

A Infraero informou, ainda, que a aeronave envolvida era da empresa Gol e vinha do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e que a colisão atrasou apenas um voo.

Pouso sofreu 'birdstrike', afirma Gol

Em nota, a Gol informou que o pouso do voo G3 1004 sofreu um 'birdstrike' (colisão com ave), adicionando que "o pouso ocorreu normalmente, com desembarque de todos passageiros em total segurança" e que a equipe de manutenção e inspeção liberou a aeronave que efetuou, em seguida, o voo G3 1011 (CGH-SDU) com 15 minutos de atraso em relação ao horário previsto.

