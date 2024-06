Inmet Previsão do tempo Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (25) um alerta de "Perigo" para a queda brusca de temperatura no Sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. Segundo o órgão, a diminuição pode superar os 5°C, representando risco à saúde da população.

Além disso, alertas foram emitidos para tempestades severas em Santa Catarina e Paraná. Estas regiões podem enfrentar chuvas intensas, com acumulados de até 100mm/dia, acompanhadas de ventos que podem atingir entre 60km/h e 100km/h, e há possibilidade de queda de granizo. O Inmet alerta para riscos como cortes de energia, danos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

No Centro do país, uma área de baixa umidade persiste, afetando estados como Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. O Inmet destacou que, embora a faixa de atuação da baixa umidade tenha reduzido em relação à semana anterior, nove estados permanecem em alerta amarelo de "Perigo Potencial".

Para o estado do Rio de Janeiro, o Inmet prevê temperaturas entre 17°C e 28°C nesta terça-feira (25), com possibilidade de chuvas isoladas durante a manhã. Na quarta-feira, o tempo deve ficar mais estável, com temperaturas máximas podendo alcançar os 38°C.

Em São Paulo, há previsão de chuvas isoladas ao longo do dia e da tarde, com temperaturas variando entre 15°C e 18°C nesta terça-feira (25). Na quarta-feira (26), o tempo deverá ser mais seco, com temperaturas máximas podendo chegar a 22°C.

Curitiba, no Paraná, enfrentará pancadas de chuva ao longo do dia e da noite, com possibilidade de trovoadas durante a manhã. As chuvas darão uma trégua na quarta-feira (26), mas retornam na quinta-feira (27). As temperaturas em Curitiba devem variar entre 12°C e 16°C nesta terça-feira (25).

Florianópolis, em Santa Catarina, também terá um dia chuvoso, com chuvas isoladas pela manhã intensificando-se ao longo do dia e da noite, acompanhadas de trovoadas. As chuvas devem persistir até ao menos sexta-feira na capital catarinense.

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, são esperadas chuvas isoladas nesta terça-feira, com temperaturas variando entre 11°C e 17°C e tendência de queda.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp