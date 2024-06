Reprodução/redes sociais Paciente foi medicada e estabilizada no local após o surto

Uma mulher em surto psicótico invadiu, por volta das 23h50 desta segunda-feira (24), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guanambi, na Bahia. O modo de invasão é o que chamou a atenção dos presentes e viralizou nas redes: ela entrou na unidade dirigindo uma motocicleta, para acordar os médicos que estavam de plantão na unidade.

Assista:

Segundo informações do jornal Metrópoles, a mulher, tem 52 anos e foi identificada como paciente do Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Após entrar na unidade, ela começou a acelerar a motocicleta. Ela foi contida pelo segurança da UPA até a chegada da Polícia Militar. Em seguida, recebeu atendimento médico e foi entregue aos cuidados da filha.

Em nota, a Prefeitura de Guanambi explicou que a paciente já era acompanhada pelo Caps e que ela tomou a atitude durante um surto, pois não estava medicada.

