Reprodução: TV Globo Incêndio começou por volta da meia-noite desta terça

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma favela na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (25). O fogo destruiu diversas casas da comunidade Olaria, no bairro Campo Limpo.

As chamas começaram meia-noite e foram controladas por volta das 3h da manhã. Até pouco tempo, os bombeiros ainda trabalham e estavam na fase de rescaldo. Segundo os socorristas, não houve feridos.

Segundo um líder comunitário, aproximadamente 300 famílias foram impactadas. Residentes relataram que o incêndio se espalhou rapidamente, pelo fato de muitas residências serem construídas com materiais de madeira.

Pelo menos 12 veículos do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para controlar o fogo. Ainda, moradores colaboraram trazendo baldes d'água para ajudar no combate.

As autoridades irão investigar as causas do incêndio.

Casas após os bombeiros controlarem as chamas Reprodução: TV Globo Fogo tomou a comunidade Olaria, na zona Sul de SP Reprodução: TV Globo Incêndio começou por volta da meia-noite desta terça Reprodução: TV Globo





