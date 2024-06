Reprodução Briga em academia de BH viraliza na internet

Dois homens se envolveram em uma briga em uma academia em Belo Horizonte, Minas Gerais, na segunda-feira, 24. O motivo foi aparente “deboche” de uma das partes.

Diversos vídeos de outros frequentadores da academia mostram os homens se atacando com chutes e pontapés.

Alunos e funcionários tentaram separar a briga durante alguns minutos. Apesar da persistência e volta da briga, eventualmente o conflito cessou.

Briga em academia por deboche

Dos dois homens envolvidos na briga, apenas um permaneceu no local. À polícia, este confirmou que briga foi por conta de “deboche.”

O homem de 20 anos comentou que não é o primeiro desentendimento que teve com o outro homem. Embora eles evitem se falar, acabaram aos socos.

Segundo ele, o outro aluno observava-o fazer exercícios de musculação, “olhando e debochando.”. Ainda depondo, afirmou que o colega de academia iniciou a briga.

O homem recusou atendimento médico, apesar dos ferimentos no rosto. O outro envolvido não estava no local.

Não houve danos à academia. A instituição afirmou que foi a primeira vez que houve episódio similar por lá, e suspendeu os dois alunos envolvidos.

Assista ao vídeo da briga na academia de BH:

E eu sei o motivo pic.twitter.com/hwza0jgFt8 — BH_NIGTH (@bh_nigth) June 25, 2024





