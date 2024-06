Inmet Previsão do tempo Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "perigo" devido ao forte declínio da temperatura em parte do Rio Grande do Sul, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre, nesta segunda-feira (24). Segundo o órgão, a temperatura pode cair mais de 5°C entre o fim da tarde de domingo e as 8h de terça-feira (25).

Em uma área que abrange o oeste de Santa Catarina, o Vale do Itajaí (SC) e parte do Paraná, o declínio será menos intenso, entre 3°C e 5°C, também exigindo atenção. Nas capitais do Sul, as mínimas devem variar entre 10°C e 14°C devido à frente fria.

Além do frio, Santa Catarina e Paraná enfrentarão chuvas intensas entre a madrugada e o meio-dia desta segunda-feira (24), podendo acumular até 100 mm, com ventos fortes de 60 km/h a 110 km/h. Há risco de granizo, o que pode causar cortes de energia, danos agrícolas, quedas de árvores e alagamentos.

No Norte do país, a região mais ao norte do Amazonas está em alerta de "perigo potencial" devido às chuvas intensas que podem acumular até 50 mm durante o dia.

Na previsão para as capitais brasileiras nesta segunda-feira (24):



- Aracaju: mínima de 24°C e máxima de 29°C

- Belém: mínima de 23°C e máxima de 30°C

- Belo Horizonte: mínima de 16°C e máxima de 28°C

- Boa Vista: mínima de 23°C e máxima de 30°C

- Brasília: mínima de 12°C e máxima de 26°C

- Campo Grande: mínima de 20°C e máxima de 34°C

- Cuiabá: mínima de 20°C e máxima de 36°C

- Curitiba: mínima de 11°C e máxima de 27°C

- Florianópolis: mínima de 14°C e máxima de 21°C

- Fortaleza: mínima de 23°C e máxima de 32°C

- Goiânia: mínima de 16°C e máxima de 30°C

- João Pessoa: mínima de 24°C e máxima de 29°C

- Macapá: mínima de 23°C e máxima de 31°C

- Maceió: mínima de 22°C e máxima de 27°C

- Manaus: mínima de 24°C e máxima de 35°C

- Natal: mínima de 23°C e máxima de 28°C

- Palmas: mínima de 20°C e máxima de 35°C

- Porto Alegre: mínima de 10°C e máxima de 16°C

- Porto Velho: mínima de 24°C e máxima de 37°C

- Recife: mínima de 23°C e máxima de 28°C

- Rio Branco: mínima de 23°C e máxima de 35°C

- Rio de Janeiro: mínima de 20°C e máxima de 35°C

- Salvador: mínima de 23°C e máxima de 28°C

- São Luís: mínima de 26°C e máxima de 32°C

- São Paulo: mínima de 15°C e máxima de 31°C

- Teresina: mínima de 25°C e máxima de 32°C

- Vitória: mínima de 21°C e máxima de 30°C

No Centro-Oeste, boas notícias com o retorno da chuva para partes do Mato Grosso do Sul, amenizando os incêndios no Pantanal. No Sudeste, a maior parte da região terá tempo seco, com exceções em áreas próximas ao litoral. No Nordeste, chuvas concentradas apenas na faixa costeira, com tempo seco predominando no interior, especialmente na região do semiárido.

