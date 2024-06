Reprodução: Senado Federal Eduardo Bolsonaro

Desde que foi aprovado para tramitar em regime de urgência na Câmara, o PL do Aborto , que equipara a pena do aborto feito após 22 semanas de gestação a de homicídio simples, recebeu o apoio de mais 24 deputados, elevando para 56 o número de parlamentares que assinam o projeto (Veja lista abaixo).

Entre os novos apoiadores destacam-se nomes como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carla Zambelli (PL-SP). Apesar do aumento no número de coautores, o Partido Liberal (PL) continua sendo o partido com maior representação na proposta, com 36 assinaturas, seguido pelo União Brasil com cinco, Republicanos com quatro, entre outros.

A movimentação do PL reacendeu debates sobre o tema no país, com posicionamentos divergentes. Enquanto o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Hiran da Silva Gallo, manifestou-se contrário à assistolia fetal, procedimento abortivo utilizado após 22 semanas de gravidez, organizações de direitos humanos e jurídicas como a Comissão Arns e uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) emitiram notas de repúdio ao PL.

A única retirada de apoio ocorreu com a deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA), membro da bancada evangélica e apoiadora do governo, que decidiu sair da lista após perceber que as mulheres vítimas de estupro poderiam enfrentar penas mais severas do que seus agressores.

Além da representação masculina, o projeto conta com a participação de onze mulheres, incluindo Julia Zanatta (PL-SC), Cristiane Lopes (UNIÃO-RO), Franciane Bayer (Republicanos-RS), e outras.

O PL 1904/24 é liderado pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que enfatizou a disposição para ajustes e correções no projeto conforme o debate parlamentar avançar. A proposta visa estabelecer punições para casos de aborto realizado após 22 semanas de gestação, equiparando-as à pena de homicídio simples, com prisão de seis a 20 anos.

Este projeto de lei propõe mudanças significativas na legislação atual, que permite o aborto no Brasil apenas em casos de gravidez resultante de estupro, anencefalia fetal ou risco de vida para a gestante, sem determinar um prazo específico para a interrupção da gravidez nessas condições.

Veja a lista atualizada dos 56 deputados autores do PL 1904/24:



Dep. Sóstenes Cavalcante (PL/RJ) Dep. Mauricio Marcon (PODE/RS) Dep. Sargento Fahur (PSD/PR) Dep. Sargento Gonçalves (PL/RN) Dep. Cabo Gilberto Silva (PL/PB) Dep. General Girão (PL/RN) Dep. Zé Trovão (PL/SC) Dep. Delegado Fabio Costa (PP/AL) Dep. Coronel Assis (UNIÃO/MT) Dep. Marcos Pollon (PL/MS) Dep. Pastor Diniz (UNIÃO/RR) Dep. Messias Donato (Republicanos/ES) Dep. Delegado Paulo Bilynskyj (PL/SP) Dep. Junio Amaral (PL/MG) Dep. Dr. Frederico (PRD/MG) Dep. Delegado Palumbo (MDB/SP) Dep. Eduardo Bolsonaro (PL/SP) Dep. André Fernandes (PL/CE) Dep. Coronel Chrisóstomo (PL/RO) Dep. Gustavo Gayer (PL/GO) Dep. Julia Zanatta (PL/SC) Dep. Cristiane Lopes (UNIÃO/RO) Dep. Nikolas Ferreira (PL/MG) Dep. Pezenti (MDB/SC) Dep. Franciane Bayer (Republicanos/RS) Dep. Simone Marquetto (MDB/SP) Dep. Rodrigo Valadares (UNIÃO/SE) Dep. Filipe Barros (PL/PR) Dep. Bibo Nunes (PL/RS) Dep. Mario Frias (PL/SP) Dep. Silvia Waiãpi (PL/AP) Dep. Fred Linhares (Republicanos/DF) Dep. Capitão Alden (PL/BA) Dep. Abilio Brunini (PL/MT) Dep. Evair Vieira de Melo (PP/ES) Dep. Delegado Ramagem (PL/RJ) Dep. Marcelo Moraes (PL/RS) Dep. Eros Biondini (PL/MG) Dep. Delegado Caveira (PL/PA) Dep. Greyce Elias (AVANTE/MG) Dep. Dayany Bittencourt (UNIÃO/CE) Dep. Gilvan da Federal (PL/ES) Dep. Rodolfo Nogueira (PL/MS) Dep. Bia Kicis (PL/DF) Dep. Adilson Barroso (PL/SP) Dep. Filipe Martins (PL/TO) Dep. Coronel Fernanda (PL/MT) Dep. Dr. Luiz Ovando (PP/MS) Dep. Delegado Éder Mauro (PL/PA) Dep. Carla Zambelli (PL/SP) Dep. Pastor Eurico (PL/PE) Dep. Paulo Freire Costa (PL/SP) Dep. Lêda Borges (PSDB/GO) Dep. Eli Borges (PL/TO) Dep. Ely Santos (Republicanos/SP) Dep. José Medeiros (PL/MT)

