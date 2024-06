Reprodução Idosa morreu depois que soube da morte do neto





Um acidente na rodovia MG-179 resultou na morte de Leonides Paiva Marques, de 79 anos. Ela recebeu a notícia da morte de seu neto, Herisson Marques Vilhena, passou mal e morreu no último domingo (23).

A idosa soube por familiares que o jovem de 24 anos e a namorada, Letícia Almeida Alves Detoni de Paiva, de 18 anos, sofreram um acidente de moto, ficaram gravemente feridos e morreram.



A informação fez a pressão de Leonides subir. Os filhos a levaram para um posto de saúde em Turvolândia (MG). Por conta do seu estado de saúde, foi transferida ao Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre (MG).



Apesar dos esforços médicos, a idosa não resistiu e morreu. A família só soube do óbito depois que foram ao velório de Herisson, em Turvolândia, e Letícia, em Silvianópolis.







Como foi o acidente?



A colisão frontal entre a moto e um carro ocorreu próximo ao bairro do Cervo. Testemunhas afirmaram que o motociclista trafegava em alta velocidade e fazia ultrapassagens perigosas.

A motorista do carro não se lembra dos detalhes do acidente, e o teste do bafômetro realizado nela deu negativo.

No acidente, o pai da motorista do carro sofreu lesões graves e foi socorrido de helicóptero, enquanto a mãe dela teve ferimentos leves. A motorista estava em estado de choque, mas sem lesões aparentes.

Herisson e Leonides foram sepultados nesta segunda-feira (24).

Quem eram as vítimas?



Letícia era estudante de enfermagem na Univás, e Herisson era aluno de administração. Leonides, além de Herisson, deixa o marido, oito filhos, netos e bisnetos.

