Após o fechamento do aeroporto Salgado Filho devido às enchentes no Rio Grande do Sul

Após o fechamento do aeroporto Salgado Filho devido às enchentes no Rio Grande do Sul, os aeroportos que oferecem rotas alternativas a Porto Alegre dentro do estado contemplam apenas 16% do total de voos domésticos registrados entre maio e junho do ano passado. As informações são da Folha de São Paulo, a partir da análise de microdados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Se for considerada a chamada malha emergencial, que inclui o aeroporto de Florianópolis e de outras duas cidades catarinenses, a capacidade vai a 78%.

As atividades no Salgado Filho foram encerradas no dia 3 de maio, quando a água do Lago Guaíba inundou a pista e o primeiro pavimento do prédio. O total de passageiros, tanto para voos domésticos quanto para internacionais, caiu 92,9% de abril (516 mil) a maio (36 mil).

Malha emergencial

Quando as atividades no Salgado Filho foram encerradas, o governo federal e as companhias aéreas anunciaram a malha emergencial, que incluiu a abertura da base militar de Canoas, cidade vizinha de Porto Alegre, e no aumento do número de voos em cinco terminais gaúchos e em três catarinenses.

Como a malha inclui cidades distantes da capital, os voos de Canoas costumam lotar. Ao todo, são 34 voos semanais.

De 4 de maio a 17 de junho, os dez terminais da malha emergencial registraram 5.274 voos domésticos. Na mesma época de 2023, o Salgado Filho sozinho teve 6.784 viagens do tipo.

Desconsiderando os aeroportos de Santa Catarina, foram 1.060 voos em Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Uruguaiana, Santa Maria, Pelotas e Santo Ângelo.

Tarifas

Com a redução no número de voos e a disputa por viagens às redondezas de Porto Alegre, o preço das tarifas sofreu uma alta significativa. As informações são da Kaiak, empresa americana de monitoramento de passagens.

Comparado ao preço do mesmo período em 2023, o preço médio da tarifa em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, registrou alta de 100% no período de 1º de maio a 19 de junho deste ano. Passo Fundo teve aumento de 64%, e Pelotas, de 36%.

Jaguaruna e Florianópolis, no estado vizinho, ficaram 50% e 14% mais caras, respectivamente.

Em Canoas, a cidade mais próxima a Porto Alegre, a média das tarifas é de R$ 2.000 até dia 31 de julho, saindo de aeroportos paulistas.

Duas semanas antes do início da tragédia, em 16 de abril, o preço considerado normal para julho, segundo as ofertas do Google Flights, ia de R$ 485 a R$ 1.300.

Salgado Filho deve retornar às atividades só em dezembro

A concessionária Fraport estipula que o Aeroporto Internacional Salgado Filho , em Porto Alegre, deverá retomar suas operações normais apenas na primeira metade de dezembro deste ano.

A informação foi divulgada pelo deputado estadual Frederico Antunes (PP), após uma reunião entre assessores do governo federal e deputados do Rio Grande do Sul no início do mês.

Está prevista a entrega de um relatório em julho, que irá avaliar os impactos das inundações na estrutura do aeroporto e na pista de decolagem. Embora o alagamento tenha diminuído na parte interna do prédio, as ruas de acesso e setores externos continuam afetados pela água

Aeroporto Salgado Filho alagado

