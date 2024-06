Reprodução Sérgio Murilo Nobre da Silva, de 61 anos, foi encontrado morto em buraco no quintal de amigo

O corpo do policial militar da reserva Sérgio Murilo Nobre da Silva, de 61 anos, foi encontrado concretado em um buraco no quintal da casa de um amigo em Arapiraca, Agreste de Alagoas , nesta sexta-feira (21). Ele estava desaparecido desde fevereiro, quando viajou para Maceió para negociar a venda de um apartamento.

Um 'amigo' de Sérgio confessou o crime e mostrou à polícia onde o corpo do PM estava. A identidade do assassino e a motivação para o crime não foram reveladas. O que se sabe, segundo o delegado Everton Gonçalves, é que se trata de uma pessoa em quem a vítima tinha "plena confiança". A polícia chegou até ele após uma denúncia anônima.

O assassino revelou à polícia que cavou um buraco, enrolou o cadáver em um saco plástico e o cobriu com terra antes de fazer um piso de concreto sobre a área. O corpo do PM teve de ser retirado pelo Corpo de Bombeiros e estava a 60 centímetros de profundidade.

Causa da morte e prisão

Segundo a Polícia Científica, ainda não foi concluída a causa da morte. O corpo tinha uma perfuração no tórax e facas foram encontradas próximas ao local onde ele estava concretado.

O assassino foi preso em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e teve a prisão preventiva decretada sob acusação de homicídio. A polícia o levou para a Delegacia de Homicídios de Arapiraca (DHA).

