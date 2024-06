Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 23/05/2024 Em Porto Alegre, a temperatura ficará entre 17°C e 21°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para fortes chuvas no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina nesta sexta-feira (21). No sudoeste do estado gaúcho o alerta foi classificado como de "Perigo".

Ainda, no centro do país, há uma área de baixa umidade que irá atingir dez estados.

Na região sudoeste do RS, as chuvas podem alcançar até 100 milímetros por dia, com ventos variando entre 60 e 100 quilômetros por hora, além de ocorrência de granizo. Segundo informações do Inmet, há possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos às lavouras, queda de árvores e inundações.

Para o restante do estado e a região centro-sul de Santa Catarina, o Inmet emitiu um alerta de "Perigo Potencial" devido a tempestades. As precipitações não devem ultrapassar 50 milímetros por dia, acompanhadas por ventos de até 60 km/h, e há também a possibilidade de queda de granizo.

Em Porto Alegre, capital gaúcha, a temperatura ficará entre 17°C e 21°C. As chuvas, previstas para durar o dia todo, serão acompanhadas por trovoadas isoladas na capital gaúcha, segundo as previsões do Inmet. O final de semana será chuvoso, com trovoadas retornando no domingo e segunda-feira.

Já no Centro-Oeste e partes do Sudeste, Nordeste e Norte, uma área de baixa umidade estará em atuação. Ela é provocada por anticiclone em altos níveis que mantém a massa de ar seca na região. Os estados afetados serão: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí, Bahia, além do Distrito Federal.

O alerta para tempo seco ocorre quando a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. O Inmet ainda recomenda aumentar a ingestão de líquidos, evitar atividades físicas intensas durante os períodos mais secos e reduzir a exposição direta ao sol.

Guaíba





Após duas semanas, o nível do Rio Guaíba voltou a ultrapassar a cota de alerta (3,15 metros) em Porto Alegre. A água superou a marca e chegou a 3,24 metros na manhã de quinta-feira (20). As informações são do Departamento de Recursos Hídricos e de Saneamento do Rio Grande do Sul.

A última vez que o Guaíba havia superado a cota de alerta foi no dia 7 de junho. A água voltou a subir após fortes chuvas que atingiram a capital do Rio Grande do Sul nos últimos dias — em alguns pontos, como no Campo de Cima da Terra, mais de 200 mm foram registrados.



Em maio, durante a maior catástrofe climática do estado , o Guaíba superou a cota de inundação (3,60 metros), chegou a 5 metros e inundou diversos bairros de Porto Alegre, além de outras cidades do Rio Grande do Sul.

