Divulgação Faca foi apreendida pela Polícia Civil, que investiga o caso.

Uma fofoca sobre uma suposta traição gerou briga entre funcionários de uma empresa no final da tarde de quinta-feira (20) em Florestal, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) . Os comentários sobre a suposta infidelidade terminou com uma mulher de 20 anos assassinada.

O casal suspeito de cometer o crime, um homem de 24 anos e mulher de 20 anos, que não tiveram a identificação divulgada, fugiram após a confusão, que ocorreu na parte de fora da empresa.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima é Ana Luísa Marcílio Rios e foi morta ao ser esfaqueada pelo homem, conhecido como “Wandão” após a fofoca sobre traição ter se espalhado na empresa.

Ana Luísa se envolveu na confusão para socorrer uma amiga e foi atacada com uma faca pelo parceiro da mulher. Outra pessoa também foi ferida perto da clavícula, mas está fora de perigo.

O casal segue foragido e ainda não foi encontrado em nenhum dos endereços ligados à família. O corpo de Ana Luísa foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML).



