Reprodução/TV Globo Rodovia foi interditada nos dois sentidos

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente entre uma van que carregava pacientes e um carro na manhã desta sexta-feira (21) na BR-040, próximo à entrada de Itabirito, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal.

O acidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro da pista, na altura do km 574 da BR-040, no limite das cidades de Moeda e Itabirito, que ficam na região central do estado. A rodovia foi completamente interditada na área próxima à Praça do Pedágio.

A van carregava pacientes de Conselheiro Lafaiete e o carro, uma SUV, foi totalmente destruído.

Veja fotos do acidente:

Acidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro da pista Reprodução/TV Globo Van carregava pacientes Reprodução/TV Globo Rodovia foi interditada nos dois sentidos Reprodução/TV Globo Bombeiros tentam virar van envolvida em acidente Reprodução/TV Globo Acidente aconteceu na manhã desta sexta Reprodução/redes sociais

Além de ambulâncias, um helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros também foi acionado para o socorro das vítimas. Os feridos foram levados ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas o estado de saúde delas, nem sobre a dinâmica do acidente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp