O líder da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG) , pastor André Valadão, publicou um vídeo nas redes sociais que gerou polêmica. Ele incentiva que os pais não mandem os filhos para a faculdade se o ambiente for "acabar com vida" dele.

"Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda! Vai vender picolé na garagem. 'Ah, mas eu não criei meu filho para isso'. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô?", disse André Valadão.

"Criou a sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Ou você a criou para virar uma mulher santa, uma mulher digna de família? Aí ela tem um diploma, é rodada, é doida...", declarou o pastor.

"Você vai falar de Jesus e ele diz assim: 'não fala de Deus para mim, não'. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja. 'O que eu errei?'. Você aceitou. Você, papai e mamãe. E se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos", concluiu.

Na legenda do posto, André escreveu: "Todo pai e mãe conhece muito bem os pontos fortes e fracos dos filhos. Não adianta empurrar eles para algum lugar que não irão se dar bem, não arrisque a salvação."





Todo pai e mãe conhece muito bem os pontos fortes e fracos dos filhos. Não adianta empurrar eles para algum lugar que não irão se dar bem, NÃO arrisque a salvação. pic.twitter.com/fC7F4I7tiV — Andre Valadao (@andrevaladao) June 18, 2024





A fala repercutiu e alguns internautas não gostaram do que ouviram.

"Se os filhos não estão preparados para encarar uma faculdade, isso diz mais sobre os pais do que sobre a faculdade", escreveu um deles.

"Pastor usando Louis Vuitton e dizendo para você não investir na educação do seu filho. Por isso a Bíblia diz que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento", disse outro usuário.

