Inmet Mapa da previsão do tempo

Uma frente fria iniciada no fim de semana na região Sul vai trazer mais chuvas para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina a partir desta quinta-feira (20), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . Tempestades isoladas são esperadas devido a um centro de baixa pressão atmosférica formado na região.

No Centro-Oeste, Sudeste e estados do Nordeste e Norte, há um alerta de baixa umidade, classificado como "Perigo Potencial" pelo Inmet. Meteorologistas do instituto destacam a possibilidade de queda isolada de granizo em algumas áreas.

Ontem, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para chuvas fortes, ventos intensos, descargas elétricas e possível queda de granizo, válido até as 16h de hoje.

Em termos de temperatura, Porto Alegre registra máxima de 21°C e mínima de 18°C, enquanto em Florianópolis os termômetros variam entre 19°C e 24°C.

Na região Norte, o calor e a umidade favorecem pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento isoladas, conforme informado pelos meteorologistas. Todas as capitais da região devem registrar chuvas isoladas, com exceção de Palmas.

Os estados mais ao norte, como Amapá, Rondônia e parte do Pará e do Amazonas, serão os mais afetados. Em Manaus, a temperatura máxima atinge 33°C e a mínima fica em 23°C.

Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, explica que há um bloqueio atmosférico na parte central do país devido a um anticiclone em altos níveis, que mantém a massa de ar seca. Isso resulta em baixa umidade em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e partes da Bahia, Piauí, Maranhão e Pará.

O Inmet emitiu alerta para pelo menos 13 estados onde a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, indicando "Perigo Potencial" devido ao risco aumentado de incêndios florestais e impactos à saúde.

Em São Paulo, a temperatura varia entre 28°C e 16°C, no Rio de Janeiro entre 33°C e 15°C, e em Goiânia entre 31°C e 14°C.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp