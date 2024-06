Reprodução: commons O último mês de junho mais seco na cidade ocorreu em 1995

A cidade de São Paulo registra, até o momento, o mês de junho mais seco em quase 30 anos, segundo levantamento feito pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo.

A capital paulista tem tempo seco há 22 dias. A cidade teve apenas 0,3 mm de chuva, o que corresponde a 0,6% da média para o mês, que é de 49,5 mm.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), 1 milímetro de chuva em 24 horas em uma certa localidade significa que, em cada metro quadrado, caiu 1 litro de água. Em São Paulo não registrou nem isso.

O último mês de junho mais seco na cidade ocorreu em 1995, quando as medições de índice pluviométrico foram iniciadas. Além disso, em junho de 2002 também houve um período de estiagem crítico, com 1,5 mm de média de chuva. A maior temperatura média máxima foi registrada no dia 16, com 28ºC. Contudo, o recorde é de 2005, com 29,4ºC.

Os meteorologistas afirmam que uma massa de ar seco está parada sobre grande parte da região central do Brasil, o que impede a formação de nuvens e dificulta a passagem de sistemas frontais ao longo da costa de São Paulo.

Devido à falta de umidade, a Secretaria Municipal de Educação emitiu um aviso sobre a realização de aulas ao ar livre. O número de incêndios em áreas florestais na região metropolitana também apresentou aumento.

Ainda, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet ) emitiu um alerta de baixa umidade para a Grande São Paulo nesta semana, prevendo valores entre 30% e 20%, o que caracteriza uma situação de alerta.

Com o tempo seco, alguns problemas de saúde podem surgir, como garganta irritada, sangramento nasal, rinite, asma, dor de cabeça, sensação de areia nos olhos e pele ressecada. A recomendação principal dos médicos é beber muita água.

O tempo seco deve continuar nos próximos 15 dias, com máximas que devem chegar a 31º C na segunda (24), segundo a Climatempo.

