Cenas do set de filmagem do filme do bispo Edir Macedo. Mais de 30 mil figurantes participaram das gravações na África do Sul Divulgação

Cenas do set de filmagem do filme do bispo Edir Macedo. Mais de 30 mil figurantes participaram das gravações na África do Sul Divulgação

Cenas do set de filmagem do filme do bispo Edir Macedo. Mais de 30 mil figurantes participaram das gravações na África do Sul Divulgação

Cenas do set de filmagem do filme do bispo Edir Macedo. Mais de 30 mil figurantes participaram das gravações na África do Sul Divulgação