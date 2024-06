Reprodução/fortune-tiger/ND A plataforma do jogo contratava influencers para vender falsas promessas de ganhos

Os influenciadores contratados para divulgar o " Jogo do Tigrinho " recebiam uma conta com apostas viciadas em ganhar para a divulgação aos usuários. As informações são coluna de Carlos Madeiro para o portal ""UOL".

Os prints das mensagens mostram como o esquema de fraude era estabelecido entre influenciadores, agenciadores e intermediários.

Ao estabelecerem o acordo, os intermediadores informavam os influenciadores que eles receberiam dois links. Um deles era de uma conta de demonstração, programada para sempre ganhar.

“Esta é uma conta demo com mil moedas de ouro”, explicou um intermediário a um dos influenciadores, detalhando o acesso.

Já o outro link era o que deveria ser compartilhado aos usuários. Ele direcionava para a plataforma normal, onde as contas eram comuns e suscetíveis a perdas.

A investigação também descobriu que os influenciadores sabiam antecipadamente que ganhariam o superprêmio logo na primeira tentativa de jogo, e usavam esse 'feito' para incentivar os seus seguidores a participarem do jogo.

As mensagens reveleram que os influenciadores recebiam comissões à medida que captavam novos usuários para as plataformas. Conforme apuração da polícia, o extrato bancário dos influenciadores continha diversos depósitos feitos pela plataforma, e os intermediários trabalhavam para várias delas de forma simultânea.

Operação Game Over

O acesso às conversas resultou na Operação Game Over, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas nesta segunda-feira (17). A operação mirou 12 pessoas e solicitou a apreensão de R$ 38 milhões em bens dos investigados.

Entre os itens apreendidos estão carros de luxo das marcas Porsche e Volvo, além de uma lancha, smartphones, dinheiro e um passaporte. Os mandados foram emitidos pela 17ª Vara Criminal.

Segundo o delegado Lucimério Campos, responsável pelo caso, as investigações duraram oito meses.

"Esse tipo de jogo que tem trazido uma verdadeira ruína nas finanças das pessoas", disse.

