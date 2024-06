Reprodução: Flipar Há 176 óbitos em decorrência das enchentes que atingiram o estado em maio,

A semana será de tempo instável no Rio Grande do Sul , segundo a previsão da Climatempo. O estado deve enfrentar duas frentes frias, acompanhadas pela circulação de ventos em diferentes camadas da atmosfera, o que provocará intensas instabilidades até quarta-feira (19).



"A gente tem condições, eu diria, muito difíceis para os próximos dias, porque o volume previsto é bastante grande", afirmou o meteorologista Anderson Ruhoff, da UFRGS ao g1.



No centro-norte e noroeste do estado gaúcho, os acumulados de chuva podem variar entre 200 mm e 300 mm. Nas regiões como a Metropolitana de Porto Alegre, Vales do Sinos, Jacuí e Caí, além de trechos de serra e planalto, há previsão de muita chuva.

Nas demais áreas, o volume de chuva acumulado está entre 80 mm e 150 mm.



"Estima-se que as rajadas de vento variem entre 60 e 80 km/h na maioria das regiões, podendo alcançar 90 km/h nas áreas serranas durante os dias 16 e 17", explica Anderson Ruhoff.

O meteorologista destaca que, eventos como as enchentes de maio são improváveis, mas os volumes de chuva previstos para os próximos dias ainda são significativos.





Tragédia

De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 176 pessoas morreram em decorrência das enchentes que atingiram o estado em maio. Ao todo, 478 dos 497 municípios do estado foram afetados. Ainda há 39 desaparecidos e 422 mil pessoas desalojadas.

