BM/Divulgação Indústria destruída depois da microexplosão

Uma microexplosão atingiu a região de São Luiz Gonzaga, no Noroeste do Rio Grande do Sul , no final de semana. A prefeitura da cidade decretou situação de emergência após registrar destruição por causa do fenômeno.

Segundo as autoridades, mais de 15 mil habitantes foram atingidos, deixando 1,2 imóveis danificados e 400 desalojados.



Veja como os imóveis ficaram:

Mais de 15 mil habitantes foram atingidos BM/Divulgação Imóveis destruídos após 'microexplosão' em São Luiz Gonzaga BM/Divulgação Casas destelhadas Reprodução: Prefeitura de São Luiz Gonzaga Casas afetadas pela microexplosão Reprodução: Prefeitura de São Luiz Gonzaga Árvores caídas durante temporal em São Luiz Gonzaga Reprodução: Prefeitura de São Luiz Gonzaga





Estragos

Além dos danos causados em residências e estabelecimentos comerciais, o prefeito Sidney Brondani (PP), de São Luiz Gonzaga, informou à RBS TV que quatro escolas, dois postos de saúde, o prédio da Secretaria da Saúde e um museu também foram danificados.

Ainda, uma pessoa ficou ferida durante uma tentativa de colocar uma lona para proteger sua residência.

"A situação é grave e atingiu quase metade do nosso município, com muitos transtornos e danos em escolas, unidade de saúde, residências e empresas", disse o prefeito.



O fenômeno também derrubou árvores na cidade. Além disso, um carro foi atingido por um poste que caiu por causa da tempestade. Segundo a prefeitura, ainda há falta de energia em diversos pontos do município.







Microexplosão

O fenômeno acontece quando uma forte corrente de vento se separa da nuvem de tempestade e se direciona ao solo. Ou seja, a microexplosão faz com que aconteça uma descarga de ar frio e denso que atinge o solo, causando ventos extremamente fortes e repentinos, que podem atingir velocidades muito altas.

