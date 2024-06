Reprodução/Instagram Cascata do Parque Salto Ventoso virou cachoeira no RS

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul neste fim de semana fez com que a cascata do Parque Salto Ventoso, localizada em Farroupilha , se transformasse em uma cachoeira. As imagens foram registradas no domingo (16) e passaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (17).

No vídeo, é possível ver a água com uma coloração barrenta e com forte correnteza caindo da cascata, que tem 56 metros de altura, 200 metros de comprimento e é uma das principais atrações turísticas da cidade.

Veja abaixo:

TEMPO | Impressionante vazão no Parque Salto Ventoso, em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Chuva na estação da Secretaria da Agricultura em Caxias do Sul soma 198 mm. 📷 Redes sociais pic.twitter.com/n6qHyHxKto — MetSul #AjudaRS (@metsul) June 16, 2024

De acordo com a prefeitura de Farroupilha, choveu 161 milímetros entre sábado e esta segunda (17/6). O volume é superior do que os 152 mm previstos para todo o mês de junho no município.

Por conta das fortes chuvas dos últimos dias, o Parque Salto Ventoso foi fechado pela administração. O local deve ser reaberto nos próximos dias, já que não sofreu danos graves em sua estrutura.





Novas chuvas

O Rio Grande do Sul voltou a sofrer com as chuvas neste fim de semana. Com a cidade alagada, famílias que moram em São Sebastião do Caí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), começaram a deixar suas casas depois da cheia do nível do Rio Caí, que ultrapassou a cota de inundação e subiu 42 centímetros em 1 hora, entre 6h e 7h desta segunda-feira (17).

Após as chuvas do fim de semana, o estado gaúcho deve enfrentar novas tempestades até quinta-feira (20) , acompanhadas de duas frentes frias, acompanhadas pela circulação de ventos em diferentes camadas da atmosfera.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado na sexta-feira (14), 176 pessoas morreram em decorrência das enchentes que atingiram o estado em maio. Ao todo, 478 dos 497 municípios foram afetados. Ainda há 39 desaparecidos e 422 mil pessoas desalojadas.

