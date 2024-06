Reprodução Leonardo Rodrigues Nunes, compartilhava a localização com um amigo

A mãe de Leonardo Rodrigues Nunes, jovem de 24 anos que foi morto após marcar um encontro em um aplicativo de relacionamento , usou o X (antigo Twitter) para lamentar a perda do filho. O rapaz foi baleado no bairro Vila Natália, na zona sul de São Paulo.

“Tá doendo demais. Hoje não recebi sua mensagem de bom dia! Tá difícil. A ficha não caiu. Por quê, meu Deus? Por quê?”, escreveu Adriana Rodrigues na rede social.

“Meu coração sangra de receber uma notícia monstruosa dessa. Meu filho era uma pessoa maravilhosa. Um ser humano iluminado, incapaz de fazer maldade a qualquer pessoa ou animal. Essa luta agora é minha, aliás é nossa. Comunidade LGBT, vamos para cima”, publicou a mãe.





O que aconteceu?

Leonardo foi encontrado na rua Rolando com marcas de tiros no corpo. Ele foi levado imediatamente ao Pronto-Socorro do Hospital Ipiranga, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da TV Globo, ele havia combinado um encontro para quarta-feira, dia 12, e compartilhado a localização com um amigo.

O amigo que tinha a localização registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento na 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil está investigando o caso e solicitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). A identidade do autor do crime ainda não foi divulgada.

Sepultamento ocorreu neste sábado, 15, no cemitério Parque dos Pinheiro, Vila Nova Galvão, na capital paulista. Reprodução: Redes Sociais Jovem estudava o 3º período de psicologia na Universidade Cruzeiro do Sul Reprodução: Redes Sociais





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.