Divulgação/Baleia à Vista Baleia-Jubarte filmada no litoral de São Paulo

O fotógrafo Maurício Amorim filmou a passagem de duas baleias-jubarte por Ilhabela , no Litoral Norte de São Paulo, na manhã deste sábado (15). No vídeo, os animais aparecem nadando perto da superfície. As imagens foram compartilhadas pelo profissional em sua rede social. Confira abaixo.

Este não é o primeiro registro de baleias-jubarte nesta temporada. Ao longo desta semana, o projeto Baleia à Vista também registrou momentos em que os animais passam por Ilhabela.

Segundo os especialistas, entre junho e julho, a aparição de baleias no litoral paulista costumam ser mais frequentes. Isto porque elas saem da região da Antártica durante o nosso verão e vão até o Nordeste para se reproduzir em águas mais quentes.

Conhecidas pelo porte grande, as jubartes costumam ter mais de 16 metros de cumprimento e pesam cerca de 40 toneladas. Elas não são consideradas agressivas, mas há uma série de orientações para não se aproximar delas.





Na metade do ano passado, vale lembrar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a ser multado por "importunar" uma jubarte no litoral paulista. Após investigação, porém, a Polícia Federal decidiu não abrir um inquérito contra o político.

Veja outro registro abaixo:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.