Reprodução Crânio achado no fundo de tarrafa

A cidade de Mar Vermelho, que fica no interior do Alagoas, está intrigada com um crânio humano que foi 'pescado' na lagoa do centro do município na semana passada.



Mar Vermelho tem 3.600 habitantes e, segundo os moradores, não tem ninguém desaparecido. A cidade ainda dificilmente tem registros de crimes.

"Mesmo se fosse coisa antiga, o pessoal lembraria, porque aqui não acontece nada", diz o secretário de turismo Josué Marcos ao UOL.

"Quando a gente tirou o crânio da água, veio gente de todo canto ver. Mas ninguém sabia quem era o dono dele", relatou dos pescadores responsáveis pelo achado, que veio, acidentalmente, na rede de um grupo de moradores, que pescava na lagoa.

O pescador diz ainda que fizeram um vídeo quando o artefato foi descoberto. Veja:





A cidade não é conhecida por ser macabra ou ter crimes inusitados, mas sim por fazer frio de menos 10ºC no Nordeste.

"Aqui, todo mundo tem casaco, coisa rara no Nordeste. E vem muita gente de fora, pra curtir o frio. Temos até um chalé alpino, com aquecedor e tudo. Dizem até que já fez 7 graus", diz o secretário de Turismo ao UOL.









Mistério

O crânio foi pescado no fundo de uma tarrafa. Quando a notícia chegou aos moradores de Mar Vermelho, eles passaram a relembrar os desaparecimentos na cidade.

"Que eu saiba, nos últimos 20 anos não sumiu ninguém aqui. Só se foi alguém que se afogou muito antigamente", disse o secretário.

"Mas o estranho é que esse lago foi esvaziado, para obras, em 2016, e não tinha crânio nenhum nele. Só se estava soterrado, e só apareceu agora", acrescentou.

Quando o crânio foi achado, a Polícia foi acionada e o levou para perícia.

Mas, como ninguém apareceu para reclamar o desaparecimento de algum parente, nem ninguém sentiu falta de alguém na cidade nas últimas décadas, quase ninguém acredita que o dono daquele crânio seja identificado.

"Acho que vai virar um mistério pra sempre", arrisca um dos pescadores que estava no lago, naquele dia. "E isso vai deixar a cidade ainda mais falada".

Reprodução Nenhum morador sabe de quem é o crânio





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.