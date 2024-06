Reprodução Bebê estava em estado grave antes de ser transferido para Natala





Nesta quinta-feira (13), um bebê de três meses recebeu alta da UTI do Hospital Varela Santiago, em Natal, após passar por um improviso: uma máscara de oxigênio feita com uma embalagem de bolo.

O bebê foi levado à unidade hospitalar devido a uma suspeita de bronquiolite e, atualmente, está na enfermaria do hospital, apresentando uma progressiva melhora no padrão respiratório.

A criança ainda não foi liberada para voltar para casa porque necessita de suplementação de oxigênio através de um cateter nasal.

A história do bebê, que tem hidrocefalia e síndrome de Dandy-Walker, ganhou notoriedade nacional depois que ele foi levado ao Hospital Municipal de Santa Cruz no último sábado (8).

Devido à gravidade do quadro, ele precisou aguardar até segunda (11) para ser transferido. Durante esse período, a equipe do hospital improvisou uma máscara de oxigênio com uma embalagem de bolo para atender à urgência da situação.

A máscara improvisada foi utilizada por cerca de quatro horas, até que materiais adequados, emprestados de outro hospital, chegaram para proporcionar o atendimento necessário.

A equipe médica da unidade de saúde relatou que improvisos como esse são comuns no dia a dia das unidades de saúde pública, devido à falta de recursos.

O que é bronquiolite?

A bronquiolite é uma infecção das vias respiratórias inferiores que afeta principalmente crianças menores de dois anos, sendo mais comum em bebês com menos de seis meses.

Causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório (VSR), a doença provoca inflamação e obstrução dos bronquíolos, pequenas passagens aéreas nos pulmões.

Os sintomas incluem tosse persistente, respiração rápida ou ofegante, chiado, congestão nasal e febre. A bronquiolite é altamente contagiosa e se espalha por gotículas respiratórias ou contato com superfícies contaminadas.

O diagnóstico é clínico, baseado nos sintomas, e o tratamento é principalmente de suporte, como hidratação e, em casos graves, oxigênio suplementar.

Medidas preventivas incluem boa higiene das mãos e evitar a exposição a pessoas com sintomas respiratórios. A maioria das crianças se recupera em uma a duas semanas, mas casos graves podem necessitar de cuidados hospitalares.





O que é a síndrome de Dandy-Walker?

A síndrome de Dandy-Walker é uma malformação congênita rara que afeta o desenvolvimento do cérebro, especificamente o cerebelo e os espaços cheios de líquido ao redor.

Caracteriza-se pela ausência ou subdesenvolvimento do vermis cerebelar, dilatação cística do quarto ventrículo e aumento da fossa posterior. Isso pode resultar em problemas de coordenação, atraso no desenvolvimento motor, hidrocefalia e outras complicações neurológicas.

O diagnóstico geralmente é feito por exames de imagem, como a ressonância magnética, e o tratamento depende dos sintomas apresentados, podendo incluir cirurgias e terapias de suporte.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.