Um bebê de apenas três meses foi internado com suspeita de bronquiolite no hospital municipal de Santa Cruz (RN) e precisou usar uma máscara de oxigênio improvisada feito com uma embalagem de bolo.



O caso ocorreu entre sábado (8) e segunda-feira (10), e chamou atenção pela solução encontrada pela equipe médica diante da falta de recursos adequados.

Em comunicado, a direção técnica do hospital informou que o bebê chegou à unidade com um quadro de desconforto respiratório grave, febre, vômitos, diarreia e congestão nasal, necessitando de medicação imediata.

Diante da gravidade da situação, foi solicitado que ele fosse transferido para um hospital com UTI pediátrica.

Sem dispor de equipamento específico para tratar a bronquiolite, a médica plantonista improvisou uma máscara de oxigênio utilizando uma embalagem de bolo. A iniciativa visou garantir que o bebê recebesse uma quantidade adequada de oxigênio enquanto aguardava a transferência.

A equipe médica destacou que essa medida foi essencial para estabilizar a respiração do bebê e evitar o agravamento de seu estado.

O hospital de Santa Cruz não é especializado em urgências materno-infantis, o que contribuiu para a falta de recursos adequados. Contudo, a ação rápida da equipe médica foi fundamental para salvar a vida do bebê.

Na manhã desta terça-feira (11), ele foi transferido para o hospital Varela Santiago, em Natal, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O bebê agora está sob observação no hospital Varela Santiago, onde receberá cuidados especializados. Até o momento, não há previsão de alta, mas a equipe médica está otimista quanto à sua recuperação.





O que é Bronquiolite?



Bronquiolite é uma infecção viral que afeta as pequenas vias aéreas chamadas bronquíolos, que se encontram nos pulmões.

É mais comum em bebês e crianças pequenas, especialmente durante os meses de outono e inverno. Os sintomas típicos incluem:

Tosse persistente

Chiado ao respirar

Dificuldade para respirar

Febre

Congestão nasal

Vômitos

Falta de apetite

A bronquiolite é frequentemente causada pelo vírus sincicial respiratório (RSV), mas outros vírus, como o adenovírus, também podem ser responsáveis. O tratamento geralmente é de suporte, incluindo hidratação adequada, uso de umidificadores e, em casos graves, suplementação de oxigênio.

Em alguns casos, pode ser necessário hospitalização, especialmente para bebês com dificuldade para respirar ou com outros problemas de saúde subjacentes.

