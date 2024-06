Reprodução/TV Globo Pai foi filmado abusando da filha em hospital de São Paulo

Os batimentos cardíacos da jovem de 17 anos abusada pelo próprio pai enquanto estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em São Bernardo do Campo chegavam a 190 por minuto quando o homem a tocava. O caso foi revelado em uma reportagem do programa "Profissão Repórter", da TV Globo .

"Sempre que o genitor se aproxima da paciente [...], os batimentos cardíacos ficam altos, já tendo chegado a 190, sendo que já por cerca de três vezes", afirmou uma enfermeira ouvida como testemunha pela investigação.

O ritmo cardíaco normal, em repouso, varia entre 50 a 90 batimentos por minuto (bpm), conforme informado pelo Hospital do Coração (HCor). Acima de 180 bpm, já há risco de problemas cardíacos, como uma parada cardíaca.

Os funcionários do hospital, responsáveis pela denúncia do crime, também notaram que a adolescente se agitava, chorava e tentava gritar quando o pai se aproximava.

“Observamos que, durante o tempo que ela ficava com o pai, era o momento que realmente ela se agitava mais”, disse uma funcionária.

Nas imagens gravadas pela equipe médica, é possível ver o homem tocando os seios e nas pernas da garota de 17 anos.

Exame de delito aponta abuso

De acordo com a delegada do caso, Kelly Cristina, o abuso de vulnerável também foi constatado no exame de delito. "Alguém completamente vulnerável sendo abusada por aquele que devia guardá-la. Tem casos que nos tocam demais. Somos humanos", disse a delegada seccional — São Bernardo do Campo, em entrevista à Globo .

"Tivemos a constatação, realmente, através do exame de corpo de delito, que é o documento mais importante, onde realmente se constatou o abuso sexual, as lesões provenientes desse abuso que esse pai cometia", acrescentou Kelly Cristina.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a adolescente apresentava "lesões compatíveis com a prática de atos libidinosos". Segundo o relatório, a data provável do acontecido seria "recente".

O homem, cuja identidade não foi revelada para não expor a menor de idade, foi preso pela Polícia Civil e se tornou réu no processo por estupro de vulnerável.

