reprodução/Polícia Civil Casal utilizava documentos falsos em nome de um casal verdadeiro do Ceará, disse delegado

O ator Aldanísio Paiva e a influenciadora Regina Belo, ambos de 50 anos, foram presos em Fortaleza, nesta quinta-feira (13), suspeitos de fraudar 235 chaves Pix com o objetivo de desviar doações destinadas às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul .

De acordo com a investigação, realizada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o casal criava contas bancárias a partir de documentos falsos.

"Eles pegavam os documentos verdadeiros desse casal e colocavam ali as fotos deles, a partir daí constituíram documento falso e a partir desse documento falso criavam contas em bancos, normalmente bancos digitais e a partir dessas contas bancárias criadas com documentos falsos criavam essas chaves PIX", explica o delegado de Crimes Informáticos e Defraudações do Rio Grande do Sul, João Vitor Heredia.



Com as contas, eles criaram as 235 chaves Pix diferentes para desviar os donativos, de forma a garantir que elas fossem semelhantes às utilizadas em campanhas de arrecadação, sempre alterando apenas um dígito da chave verdadeira. Dessa forma, os valores de contribuições eram desviados quando as vítimas erravam algum dos dígitos.

O motivo das fraudes, segundo o depoimento do casal à polícia, está relacionado às dificuldades financeiras.

"Eles já nos adiantaram, ali no primeiro momento, que estavam em dificuldades financeiras, precisavam de dinheiro. Então algumas coisas que nos inferem que, de fato, eles praticaram esse crime para fins de arrecadar dinheiro", falou o delegado.

Além disso, a dupla afirma ter desviado apenas R$ 6 mil das doações verdadeiras, mas a polícia aguarda a quebra do sigilo bancário para averiguar a informação.

Adalnísio e Regina devem responder por estelionato, uso de documento falso e falsificação de documentos.

Quem são

Nas redes, Aldanísio se define como "ator, recitador, interessado em Cinema e TV". Já Regina diz aos seus 26 mil seguidores que é apresentadora de rádio e atriz de uma série televisiva.

