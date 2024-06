REPRODUÇÃO/G1 Mala com dinheiro foi encontrada na doação para o Rio Grande do Sul

Um policial aposentado decidiu enviar donativos em uma mala para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul . O homem de 77 anos, entretanto, não esperava que junto colocaria US$ 10 mil (na cotação atual, cerca de R$ 54 mil) por engano.

O caso envolvendo o policial aposentado, identificado como Mário Cassiano Dutra, aconteceu com uma doação que partiu de Santos rumo a Pelotas, cidade localizada ao sul do estado gaúcho.

O erro foi percebido por uma assessora do deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB-RS), que liderou esta campanha de arrecadações. No momento de pegar a mala, ela encontrou cartas, fotografias e outras lembranças, além da alta quantia em dinheiro.

"Nós não tivemos dúvida do que fazer: encontrar o dono desse dinheiro. E encontramos. Nós já entramos em contato com ele, estamos devolvendo o dinheiro para quem, de fato, é o dono", afirmou Daniel Trzeciak.

"Lei do retorno"

Em entrevista ao g1, Mário Cassiano contou que esqueceu da existência do dinheiro e não percebeu o erro. "Se esses documentos não tivessem na sacola, jamais iam me encontrar. Me comoveu, eu acho que é a lei do retorno", contou.

Segundo o policial aposentado, a ideia era utilizar o dinheiro em uma viagem para a Europa, algo que não foi possível. "Como não apareceu a oportunidade, eu esqueci", disse.

Segundo o policial, parte deste dinheiro será enviado para as vítimas do Rio Grande do Sul. Já a outra será usada para "curtir a vida".

