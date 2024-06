Reprodução/redes sociais Cavalo solto ataca pedestres nas ruas de São Paulo

Um cavalo solto no meio da rua atacou moradores do bairro Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo . Um vídeo, registrado na última quinta-feira (6), mostra o animal sem supervisão, dando coices em um pedestre que atravessa a calçada.

Assista:

O vídeo também mostra outro episódio em que o mesmo cavalo aparece agitado enquanto tentava se soltar de uma arvore à qual estava amarrado.

Segundo os moradores, não é a primeira vez que o animal é flagrado solto pelas ruas da região. Em outra ocasião, ele feriu duas pessoas - uma delas bateu a cabeça no chão após ser atacada e a outra foi mordida.

“Ele fica vagando entre o City, a Arábia e as proximidades da AMA”, disse uma pessoa ao 'g1', sem se identificar.

De acordo com o relato dos moradores, não se trata de apenas um cavalo - vários animais já foram flagrados pelas ruas. Várias denúncias realizadas no site da prefeitura, pelo 156 ou pela Polícia ambiental, mas o caso ainda não foi resolvido.

Os moradores relataram que uma ONG tentou resgatar o animal, mas o processo não pôde ser concluído por falta de documentação necessária.

O que dizem as autoridades

Em nota, a prefeitura informou que, “uma equipe da Divisão de Zoonoses fez vistorias no local e na região, não localizou o animal e segue monitorando”.

A Lei nº 14.146, de 11 de abril de 2006, Art. 2º proíbe a circulação de animais, montados ou não, em vias públicas pavimentadas do Município de São Paulo, com exceção dos utilizados pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Militar, em qualquer situação.

